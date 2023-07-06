8-річна дівчинка загинула після наїзду авто на школу на півдні Лондона
У результаті аварії в початковій щколі у Вімблдоні – південно-західному передмісті Лондона – загинула восьмирічна школярка, ще понад десятьох ушпиталили.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Після аварії за участі автомобіля Land Rover, що в’їхав у початкову школу у Вімблдоні, лікарі загалом надали допомогу 16 людям.
На вулиці Кемп-роуд, де розташована школа, чергували близько двох десятків карет швидкої допомоги та дві пожежно-рятувальні машини.
Водійку Land Rover – жінку віком близько 40 років – заарештували за підозрою у спричиненні смерті внаслідок небезпечного водіння. Терористичний мотив нападу правоохоронці виключили.
Інцидент, як повідомлялось, стався у четвер вранці.
Школа, в яку врізалась автівка, призначена для дівчаток віком від чотирьох до 11 років.