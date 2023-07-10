В Лондоне умер второй ребенок, пострадавший от въезда авто на территорию школы

В больнице Лондона умерла вторая девочка, травмированная в результате въезда на территорию школы автомобиля, потерявшего управление.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что 8-летняя ученица Нурия Саджад умерла в больнице, став второй погибшей в результате инцидента в Уимблдоне, юго-западном пригороде Лондона.

В течение выходных родители, дети и жители района приносили в школу цветы и свечи в память о первой погибшей ученице Селене.

Еще одна пострадавшая женщина в возрасте около 40 лет остается в больнице в тяжелом состоянии.

46-летнюю женщину, которая была за рулем злосчастного Land Rover, отпустили из-под стражи под залог до конца июля.

В полиции попросили воздержаться от любых спекуляций, пока идет расследование, но отметили, что не рассматривают террористических мотивов.

Напомним, инцидент произошел 6 июля. Автомобиль, потерявший управление, проломил забор и врезался в здание, где в это время проходило чаепитие по случаю завершения учебного года.