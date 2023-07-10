Посол у Німеччині розвіяв побоювання щодо використання касетних боєприпасів

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ має чіткий план щодо застосування касетних боєприпасів, рішення про надання яких прийняли США.

Про це, як пише "Європейська правда", він наголосив в ефірі спільного ранкового шоу німецьких телеканалів ARD та ZDF.

"Ми не будемо використовувати касетні боєприпаси на території Росії", – зазначив Макеєв.

Також, за його словами, Україна "не використовуватиме їх проти цивільних об'єктів". При цьому території, обстріляні касетними боєприпасами, згодом будуть пріоритетними для розмінування, додав він.

Нагадаємо, що у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

Раніше речник уряду Німеччини заявив, що рішення США надіслати касетні боєприпаси було прийнято непросто, і зазначив, що Росія вже використовувала таку зброю на території України.