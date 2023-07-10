Посол в Германии развеял опасения относительно использования кассетных боеприпасов

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что у Киева есть четкий план по применению кассетных боеприпасов, решение о предоставлении которых приняли США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он отметил в эфире совместного утреннего шоу немецких телеканалов ARD и ZDF.

"Мы не будем использовать кассетные боеприпасы на территории России", – отметил Макеев.

Также, по его словам, Украина "не будет использовать их против гражданских объектов". При этом территории, обстрелянные кассетными боеприпасами, впоследствии будут приоритетными для разминирования, добавил он.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Ранее представитель правительства Германии заявил, что решение США отправить кассетные боеприпасы принималось непросто, и отметил, что Россия уже использовала такое оружие на территории Украины.