Уряд Німеччини про касетні боєприпаси для України: Йдеться про звільнення своїх територій

Уряд Німеччини виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист та звільнення власної території.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Україна використовує боєприпаси для захисту власного населення, мова йде про дії уряду для звільнення власної території", – сказав він.

Гебештрайт зауважив, що коаліційний уряд Німеччини впевнений в тому, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів "нелегко далося нашим американським друзям".

Він також підкреслив, що Росія "вже використовувала касетні боєприпаси у великих масштабах" з початку розв’язаної нею війни проти України.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

У Білому домі пояснювали, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну.

Також це рішення не підтримали Канада, Іспанія та Велика Британія.