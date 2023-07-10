Хакери транслювали антинатовські передачі в Литві після кібератак

Напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству BNS повідомив Національний центр кібербезпеки Литви (NKSC).

NKSC не надав подробиць щодо змісту дезінформації, але за інформацією BNS, вона була спрямована проти НАТО і постачання озброєнь в Україну.

"Обидва інциденти порушили роботу стороннього сервісу потокової передачі музики, замінивши оригінальний плейлист дезінформацією", – повідомили у відомстві.

Зазначається, що обидві кібератаки були швидко виявлені, а незаконні трансляції припинені. Наразі ці інциденти розслідуються, про них проінформована поліція та інші відповідальні органи.

Нещодавно Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії.

Раніше повідомлялося, що цільова група ЄС та НАТО щодо стійкості критичної інфраструктури представила остаточний звіт про поточні виклики безпеці та визначила рекомендації щодо того, як зміцнити стійкість інфраструктури.

16 березня цього року НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.

Вперше ініціатива була оголошена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в січні 2023 року.