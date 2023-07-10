Хакеры транслировали антинатовские передачи в Литве после кибератак

Накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация после взлома музыкального потокового сервиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству BNS сообщил Национальный центр кибербезопасности Литвы (NKSC).

NKSC не предоставил подробностей относительно содержания дезинформации, но, по информации BNS, она была направлена против НАТО и поставок вооружений в Украину.

"Оба инцидента нарушили работу стороннего сервиса потоковой передачи музыки, заменив оригинальный плейлист дезинформацией", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обе кибератаки были быстро обнаружены, а незаконные трансляции прекращены. Сейчас эти инциденты расследуются, о них проинформированы полиция и другие ответственные органы.

Недавно Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила, что подверглась кибератаке, которая, вероятно, была осуществлена из России.

Ранее сообщалось, что целевая группа ЕС и НАТО по устойчивости критической инфраструктуры представила окончательный отчет о текущих вызовах безопасности и определила рекомендации относительно того, как укрепить устойчивость инфраструктуры.

16 марта этого года НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.

Впервые инициатива была объявлена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2023 года.