В СДПН заявили про вагомі докази причетності росіян до атаки на партію

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє DW із посиланням на офіційного представника партії.

Зазначається, що хакерська атака розпочалася в січні 2023 року і деякий час була непоміченою. Її об'єктами стали кілька акаунтів електронної пошти керівників партії, тому не можна виключати, що в результаті стався витік даних.

За словами генерального секретаря СДПН Кевіна Кюнерта, є вагомі докази того, що атаку здійснили зловмисники з РФ. Він заявив, що йдеться про частину "незаконної війни Путіна та його атак".

Як зазначають у СДПН, кібератака сталася у зв'язку з уразливістю в програмному забезпеченні компанії Microsoft, про яку до того ще не було відомо.

У квітні 2023 року повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall зазнав кібератаки, після цього прокуратура міста Кельн розпочала провадження у цій справі.

Це була щонайменше друга кібератака на німецького виробника зброї за останній час: унаслідок зловмисних дій на початку березня тимчасово був недоступний його сайт, але в решті кібератака не змогла значним чином вплинути на ІТ-системи компанії.