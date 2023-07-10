ЄС про касетні боєприпаси для України: загалом підтримуємо надання боєприпасів Києву

В Євросоюзі заявили, що підтримують постачання Україні боєприпасів для самооборони на тлі повідомлень про надання США касетних боєприпасів Києву.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі на пресбрифінгу в Брюсселі.

Коментуючи рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси, вона заявила, що це "питання між країнами, що постачають боєприпаси, і Україною".

"Ми в курсі оголошення про постачання касетних боєприпасів у рамках нового пакета допомоги США Україні. Це питання між країнами, що постачають боєприпаси, і Україною. Але загалом ми підтримуємо надання боєприпасів Україні для самооборони", – сказала Массралі.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ має чіткий план щодо застосування касетних боєприпасів, рішення про надання яких прийняли США.

Нагадаємо, що у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.