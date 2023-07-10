ЕС о кассетных боеприпасах для Украины: в целом поддерживаем предоставление боеприпасов Киеву

В Евросоюзе заявили, что поддерживают поставки Украине боеприпасов для самообороны на фоне сообщений о предоставлении США кассетных боеприпасов Киеву.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на пресс-брифинге в Брюсселе.

Комментируя решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы, она заявила, что это "вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной".

"Мы в курсе объявления о поставках кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны", – сказала Массрали.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев имеет четкий план по применению кассетных боеприпасов, решение о предоставлении которых приняли США.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.