Росія повернула шістьох громадян Грузії, викрадених минулого тижня

Служба державної безпеки Грузії в понеділок повідомила про повернення шістьох своїх громадян, яких незаконно затримали минулого тижня російські сили біля окупованого Цхінвальського регіону.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За інформацією грузинської влади, одразу після повідомлень про незаконне затримання була задіяна гаряча лінія Місії спостерігачів ЄС і всі механізми, наявні в розпорядженні офіційного Тбілісі. Про інцидент також повідомили міжнародним партнерам.

"Відповідальність за всі деструктивні дії, вчинені в окупованих регіонах Грузії та вздовж лінії окупації, лежить на окупаційній силі", – повідомили в грузинській Службі держбезпеки, додавши, що працюють над звільненням усіх затриманих окупаційними силами громадян.

Влада самопроголошеної республіки Південної Осетії своєю чергою заявила, що "видворила" шістьох громадян Грузії, які нібито "в стані алкогольного сп'яніння навмисно перейшли" так званий кордон.

Минулої п'ятниці, як повідомлялось, Грузія звинуватила Москву у викраденні шести її громадян на окупованих Росією територіях.

За даними Тбілісі, лише за 2022 рік у напрямку окупованого Цхінвальського регіону було незаконно затримано 44 людини, а в напрямку окупованої Абхазії – 13. Загалом наприкінці минулого року в незаконному ув'язненні перебували дев'ять громадян Грузії.

Минулоріч Служба держбезпеки Грузії також повідомила про поновлення представниками російських окупаційних сил так званої "бордеризації" на межі з Цхінвальським регіоном.