Россия вернула шесть граждан Грузии, похищенных на прошлой неделе

Служба государственной безопасности Грузии в понедельник сообщила о возвращении шести своих граждан, которых незаконно задержали на прошлой неделе российские силы возле оккупированного Цхинвальского региона.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации грузинских властей, сразу после сообщений о незаконном задержании была задействована горячая линия Миссии наблюдателей ЕС и все механизмы, имеющиеся в распоряжении официального Тбилиси. Об инциденте также сообщили международным партнерам.

"Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе", – сообщили в грузинской Службе госбезопасности, добавив, что работают над освобождением всех задержанных оккупационными силами граждан.

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в свою очередь заявили, что "выдворили" шестерых граждан Грузии, которые якобы "в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешли" так называемую границу.

В прошлую пятницу, как сообщалось, Грузия обвинила Москву в похищении шести ее граждан на оккупированных Россией территориях.

По данным Тбилиси, только за 2022 год в направлении оккупированного Цхинвальского региона было незаконно задержано 44 человека, а в направлении оккупированной Абхазии – 13. Всего в конце прошлого года в незаконном заключении находились девять граждан Грузии.

В прошлом году Служба госбезопасности Грузии также сообщила о возобновлении представителями российских оккупационных сил так называемой "бордеризации" на границе с Цхинвальским регионом.