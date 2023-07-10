До Польщі прибули перші південнокорейські літаки FA-50

До Польщі прибули перші два бойові літаки FA-50, які були закуплені у Південній Кореї.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що південнокорейські літаки посилять можливості польських військово-повітряних сил.

"Перші два літаки FA-50 для польської армії вже в Польщі! Замовлені у Південної Кореї легкі бойові літаки, які замінять пострадянську техніку, посилять можливості ВПС", – зазначив Блащак.

Pierwsze dwa egzemplarze samolotów FA/50 dla Wojska Polskiego są już w Polsce! Zamówione w Korei Południowej lekkie samoloty bojowe, które zastępują sprzęt postsowiecki wzmocnią potencjał Sił Powietrznych. pic.twitter.com/PW0J7vFld0 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 10, 2023

FA-50 – двомісний надзвуковий навчально-бойовий реактивний літак, розроблений південнокорейською фірмою аерокосмічної промисловості спільно з американською компанією Lockheed Martin.

Озброєння літака включає ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, бомби з супутниковим наведенням JDAM (Joint Direct Attack Munition) та касетні боєприпаси з корекцією на вітер Corrected Munitions Dispenser).

Нагадаємо, у вересні 2022 року Маріуш Блащак затвердив контракт на постачання південнокорейських літаків-винищувачів FA-50 польським Військово-повітряним силам.

Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50, з яких перші 12 мають передати польським пілотам у середині 2023 року. Літак буде налаштований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою ідентифікації НАТО "свій-чужий".