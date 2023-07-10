В Польшу прибыли первые южнокорейские сверхзвуковые самолеты FA-50

В Польшу прибыли первые два боевых самолета FA-50, которые были закуплены в Южной Корее.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что южнокорейские самолеты усилят возможности польских военно-воздушных сил.

"Первые два самолета FA-50 для польской армии уже в Польше! Заказанные у Южной Кореи легкие боевые самолеты, которые заменят постсоветскую технику, усилят возможности ВВС", – отметил Блащак.

Pierwsze dwa egzemplarze samolotów FA/50 dla Wojska Polskiego są już w Polsce! Zamówione w Korei Południowej lekkie samoloty bojowe, które zastępują sprzęt postsowiecki wzmocnią potencjał Sił Powietrznych. pic.twitter.com/PW0J7vFld0 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 10, 2023

FA-50 – двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолёт, разработанный южнокорейской фирмой аэрокосмической промышленности совместно с американской компанией Lockheed Martin.

Вооружение самолета включает ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, бомбы со спутниковым наведением JDAM (Joint Direct Attack Munition) и кассетные боеприпасы с коррекцией на ветер Corrected Munitions Dispenser).

Напомним, в сентябре 2022 года Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку южнокорейских самолетов-истребителей FA-50 польским Военно-воздушным силам.

Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, из которых первые 12 должны передать польским пилотам в середине 2023 года. Самолет будет настроен в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой идентификации НАТО "свой-чужой".