Перед Вільнюським самітом більшість українців підтримали членство в НАТО – опитування

Підтримка вступу до Північноатлантичного Альянсу серед українців залишається на дуже високому рівні на тлі проведення саміту НАТО у Вільнюсі цього тижня.

Про це свідчить останнє опитування українців в Україні та за кордоном, здійснене соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, членство в НАТО підтримують 83% українців в Україні та 86% тих, хто живе в Європі. Натомість проти вступу до Альянсу 6% українців в Україні – 6% й 4% – у Європі.

Це приблизно стільки ж, скільки й на початку цього року, коли вступ до Альянсу підтримували рекордні 86% тих, хто проживає в Україні.

Хоча підтримка членства України в НАТО висока в усіх макрорегіонах України, в східних областях вона дещо менша: 74% опитаних там підтримали вступ в Альянс, проти були 8%, ще 15% – не голосували б, якби це питання винесли на референдум.

Нагадаємо, те ж опитування виявило, що більшість українців очікує від саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня гарантій вступу України до Альянсу.

А в разі проведення референдуму щодо членства України в ЄС його б зараз підтримали 85% українців, що живуть в Україні, й 83% тих, хто перебуває за кордоном.

Опитування в Україні охопило 2000 повнолітніх респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка вимірювання – не більш як 2,2%.

За кордоном опитали 2000 українців віком від у 31 країні Європи, похибка репрезентативності – не більш як 3,2%.