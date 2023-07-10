Членство в ЄС підтримують понад 80% українців – опитування

Підтримка членства України в Європейському Союзі серед українців залишається стабільно високою.

Про це свідчить останнє опитування українців в Україні та за кордоном, здійснене соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє "Європейська правда".

У разі проведення референдуму щодо членства України в ЄС його б зараз підтримали 85% українців, що живуть в Україні, й 83% тих, хто перебуває за кордоном.

Проти вступу України в ЄС 4% українців в Україні й 8% – за кордоном.

Якщо порівняти з опитуванням групи "Рейтинг" у лютому, підтримка вступу до ЄС серед тих, хто перебуває в Україні, практично не змінилася, причому в усіх макрорегіонах вона становить понад 80%.

Опитування в Україні охопило 2000 повнолітніх респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка вимірювання – не більш як 2,2%.

За кордоном опитали 2000 українців віком від у 31 країні Європи, похибка репрезентативності – не більш як 3,2%.

Нагадаємо, що те ж опитування виявило: більшість українців очікує від саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня гарантій вступу України до Альянсу.