Перед Вильнюсским саммитом большинство украинцев поддержали членство в НАТО - опрос

Поддержка вступления в Североатлантический Альянс среди украинцев остается на очень высоком уровне на фоне проведения саммита НАТО в Вильнюсе на этой неделе.

Об этом свидетельствует последний опрос украинцев в Украине и за рубежом, проведенный социологической группой "Рейтинг", сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, членство в НАТО поддерживают 83% украинцев в Украине и 86% тех, кто живет в Европе. Зато против вступления в Альянс 6% украинцев в Украине – 6% и 4% – в Европе.

Это примерно столько же, сколько и в начале этого года, когда вступление в Альянс поддерживали рекордные 86% тех, кто проживает в Украине.

Хотя поддержка членства Украины в НАТО высока во всех макрорегионах Украины, в восточных областях она несколько меньше: 74% опрошенных там поддержали вступление в Альянс, против были 8%, еще 15% – не голосовали бы, если бы этот вопрос вынесли на референдум.

Напомним, тот же опрос выявил, что большинство украинцев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля гарантий вступления Украины в Альянс.

А в случае проведения референдума о членстве Украины в ЕС его бы сейчас поддержали 85% украинцев, живущих в Украине, и 83% тех, кто находится за рубежом.

Опрос в Украине охватил 2000 совершеннолетних респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность измерения – не более 2,2%.

За рубежом опросили 2000 украинцев в возрасте от в 31 стране Европы, погрешность репрезентативности – не более 3,2%.