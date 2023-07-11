Президент Польщі Анджей Дуда висловився за те, щоб Україна якомога скоріше приєдналася до Північноатлантичного альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Bild.

Польський очільник зазначив, що "в інтересах Польщі, щоб Україна якомога швидше вступила в НАТО", адже у неї "сильна армія з великим досвідом".

Водночас зауважив Дуда, на саміті у Вільнюсі рішення про членство України в Альянсі не буде, оскільки "треба дочекатися закінчення війни".

"Потрібно розуміти: якби Україну прийняли в НАТО сьогодні, під час війни, вона б насамперед зажадала застосувати п'яту статтю (НАТО про військову допомогу в разі нападу). Це не тільки занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує в багатьох країнах", – сказав президент Польщі.

За словами Дуди, якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією і буде ухвалено рішення про проведення миротворчої операції за участю західних солдатів, то "Польща братиме в ній участь".

Польський лідер також висловив думку, що у РФ "панує жах", а думки щодо війни там "розділилися". Він зізнався, що "чисто по-людськи" йому "шкода простих (російських) солдатів, яких Путін відправляє на фронт із поганим спорядженням".

"Однак Росія напала на Україну без жодної причини, вона просто хоче захопити територію і змусити Україну підкоритися. Ми не можемо цього допустити, це має бути зупинено", – резюмував Дуда.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігневом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".