Дуда: В интересах Польши – скорейшее вступление Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда высказался за то, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к Североатлантическому альянсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Bild.

Польский глава отметил, что "в интересах Польши – чтобы Украина как можно скорее вступила в НАТО", ведь у нее "сильная армия с большим опытом".

В то же время, отметил Дуда, на саммите в Вильнюсе решения о членстве Украины в Альянсе не будет, поскольку "надо дождаться окончания войны".

"Нужно понимать: если бы Украину приняли в НАТО сегодня, во время войны, она бы прежде всего потребовала применить пятую статью (НАТО о военной помощи в случае нападения). Это не только беспокойство Германии. Это опасение, которое существует во многих странах", – сказал президент Польши.

По словам Дуды, если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о проведении миротворческой операции с участием западных солдат, то "Польша будет в ней участвовать".

Польский лидер также выразил мнение, что в РФ "царит ужас", а мнения относительно войны там "разделились". Он признался, что "чисто по-человечески" ему "жаль простых (российских) солдат, которых Путин отправляет на фронт с плохим снаряжением".

"Однако Россия напала на Украину без всякой причины, она просто хочет захватить территорию и заставить Украину подчиниться. Мы не можем этого допустить, это должно быть остановлено", – резюмировал Дуда.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".