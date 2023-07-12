До Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів

Групі польських лікарів, відряджених Європейським Союзом, у середу дозволили оглянути ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі після піврічної затримки.

Про це агентству AFP повідомив адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі, пише "Європейська правда".

"Після шести місяців зволікань уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеїла Саакашвілі в лікарні. Медична місія була створена ЄС. Вони вивчають його стан і згодом зроблять свої висновки", – сказав адвокат.

Занепокоєння щодо стану здоров'я Саакашвілі та його лікування в ув'язненні зросло минулого тижня, коли він уперше за кілька місяців з'явився по відеозв’язку на судовому засіданні, маючи кволий і виснажений вигляд.

Раніше незалежні лікарі стверджували, що експрезидент Грузії може померти від хвороб, які розвинулися у нього під час ув'язнення. Грузинська влада, однак, стверджує, що Саакашвілі надається належна медична допомога.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.