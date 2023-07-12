К Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей

Группе польских врачей, командированных Европейским Союзом, в среду разрешили осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили после полугодовой задержки.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили, пишет "Европейская правда".

"После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сказал адвокат.

Беспокойство относительно состояния здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным.

Ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.