У Литві лікарі стурбовані через ситуацію з вакцинацією українських дітей

У Литві сімейні лікарі стурбовані станом здоров'я дітей біженців з України, оскільки була втрачена інформація про їхню вакцинацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зазначається, що багато біженців прибували до Литви без повної документації про здоров'я своїх дітей. Тепер медичні працівники кажуть про відсутність відповідної інформації та збої, що виникають у зв'язку з цим.

"Коли почалася війна, дітям не можна було робити щеплення тощо, особливо якщо батьки загинули, там родичі взагалі не знають, які дітям робили щеплення… Люди тікали від війни, поліклініки бомбили, і навіть якщо інформація була, вона зникала. Одним словом, проблеми, звісно, є", – сказав президент Литовської асоціації лікарів загальної практики Юлюс Калібатас.

У таких випадках лікарі наголошують на своїй відповідальності за продовження вакцинації дітей.

"Це справді велика відповідальність. Якщо було зроблено щеплення, а потім одразу після нього – ще одна вакцина? Можливо, особливих проблем не буде, але не дай боже, якщо виникне алергічна реакція, наприклад, анафілактичний шок. Сімейні лікарі теж хочуть підстрахуватися і не хочуть жодних ускладнень", – сказав він.

Медики зазначають, що в такій невизначеній ситуації не можна виключати загрозу спалахів тих чи інших захворювань.

Однак дітей, які приїжджають з України, включають до програм вакцинації, оплачуваних державою.

Вже давно існують рекомендації, згідно з якими лікарі загальної практики мають надавати індивідуальні плани вакцинації для таких пацієнтів.

Підкреслюється, що тільки сімейний лікар, оглянувши дитину, оцінивши стан її здоров'я та інші обставини, може скласти згаданий вище індивідуальний план вакцинації, оскільки жоден інший медичний працівник або епідеміолог не зможе зробити це з такою точністю.

Згідно з результатами опитування, проведеного у травні, 34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити і працювати.