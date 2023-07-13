В Литве врачи обеспокоены из-за ситуации с вакцинацией украинских детей

В Литве семейные врачи обеспокоены состоянием здоровья детей беженцев из Украины, поскольку была потеряна информация об их вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Отмечается, что многие беженцы прибывали в Литву без полной документации о здоровье своих детей. Теперь медицинские работники говорят об отсутствии соответствующей информации и сбоях, возникающих в связи с этим.

"Когда началась война, детям нельзя было делать прививки и т.д., особенно если родители погибли, там родственники вообще не знают, какие детям делали прививки... Люди бежали от войны, поликлиники бомбили, и даже если информация была, она исчезала. Одним словом, проблемы, конечно, есть", – сказал президент Литовской ассоциации врачей общей практики Юлюс Калибатас.

В таких случаях врачи подчеркивают свою ответственность за продолжение вакцинации детей.

"Это действительно большая ответственность. Если была сделана прививка, а потом сразу после нее – еще одна вакцина? Возможно, особых проблем не будет, но не дай бог, если возникнет аллергическая реакция, например, анафилактический шок. Семейные врачи тоже хотят подстраховаться и не хотят никаких осложнений", – сказал он.

Медики отмечают, что в такой неопределенной ситуации нельзя исключать угрозу вспышек тех или иных заболеваний.

Однако детей, которые приезжают из Украины, включают в программы вакцинации, оплачиваемых государством.

Уже давно существуют рекомендации, согласно которым врачи общей практики должны предоставлять индивидуальные планы вакцинации для таких пациентов.

Подчеркивается, что только семейный врач, осмотрев ребенка, оценив состояние его здоровья и другие обстоятельства, может составить упомянутый выше индивидуальный план вакцинации, поскольку ни один другой медицинский работник или эпидемиолог не сможет сделать это с такой точностью.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 34% украинских беженцев, бежавших от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.