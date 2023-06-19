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Третина українських біженців у Литві планують там жити і працювати – опитування

Понеділок, 19 червня 2023, 17:33

34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити і працювати. 

Про це свідчить анонімне опитування українців, які скористалися послугами Служби зайнятості Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Проведене в травні опитування засвідчило, що більшу частину опитаних біженців становлять жінки у віці 30-40 років (83,2%), з яких понад половина (52,5%) – з вищою освітою. 

Більшість українців вказали, що литовці їх прийняли добре або дуже добре (97%).

За словами заступника директора Служби зайнятості Гедре Сінкявіче, цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у Литві (40%), торік таких було 32%. 34% опитаних заявили, що хотіли б залишитись жити і працювати в країні.

Служба зайнятості Литви сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати роботодавцям, які їх працевлаштували. З початку цього року 1400 біженців з України почали брати участь у програмі з субсидованого працевлаштування. 

За даними опитування, 89,1% опитаних українців задоволені наданими Службою зайнятості послугами. Порівняно з даними минулого року, ця оцінка покращилася на 3,4%. 

53,5% респондентів, які брали участь в опитуванні, вдалося працевлаштуватися. Більшість стверджують, що умови праці їх задовольняють, хоча половина опитаних українців хотіли б вищої зарплати.

89% респондентів вказали, що спілкування в робочому середовищі проходить добре або дуже добре. 

Попри це, Служба зайнятості Литви активно закликає українців, які працюють у країні або збираються тут працювати, вчити литовську мову. 

Нагадаємо, за даними Євростату, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.

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