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Президент Латвії вимагає пояснити штраф у 15 тисяч євро громадянину за підтримку РФ

Четвер, 13 липня 2023, 17:51

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс попросив прокуратуру пояснити розмір штрафу в 15 тисяч євро, який громадянин країни отримав за "незаконне надання інтелектуальної та фізичної підтримки Росії".

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рінкевичса, останнім часом деякі рішення прокуратури "викликають багато запитань".

"Я запросив інформацію в прокуратурі щодо цієї справи і планую найближчим часом зустрітися з генеральним прокурором. Будь-яке рішення має бути юридичним, справедливим, обґрунтованим і зрозумілим", – зазначив президент Латвії.

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Зазначається, що з 2017 по листопад 2022 року обвинувачений надавав "інтелектуальну та фізичну" підтримку Росії, виходячи з особистих і корисливих мотивів.

Повідомляється, що той визнав свою провину і висловив жаль, повністю погодившись з обсягом і правовою кваліфікацією злочину, який йому інкримінують.

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Латвія