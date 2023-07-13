Президент Латвії вимагає пояснити штраф у 15 тисяч євро громадянину за підтримку РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс попросив прокуратуру пояснити розмір штрафу в 15 тисяч євро, який громадянин країни отримав за "незаконне надання інтелектуальної та фізичної підтримки Росії".

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рінкевичса, останнім часом деякі рішення прокуратури "викликають багато запитань".

"Я запросив інформацію в прокуратурі щодо цієї справи і планую найближчим часом зустрітися з генеральним прокурором. Будь-яке рішення має бути юридичним, справедливим, обґрунтованим і зрозумілим", – зазначив президент Латвії.

Pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus. Esmu lūdzis informāciju prokuratūrai par šo gadījumu un plānoju drīzumā tikties ar ģenerālprokuroru. Jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam https://t.co/EzgXJRsLNV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2023

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Зазначається, що з 2017 по листопад 2022 року обвинувачений надавав "інтелектуальну та фізичну" підтримку Росії, виходячи з особистих і корисливих мотивів.

Повідомляється, що той визнав свою провину і висловив жаль, повністю погодившись з обсягом і правовою кваліфікацією злочину, який йому інкримінують.