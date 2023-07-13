Президент Латвии требует объяснить штраф в 15 тысяч евро гражданину за поддержку РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил прокуратуру объяснить размер штрафа в 15 тысяч евро, который гражданин страны получил за "незаконное предоставление интеллектуальной и физической поддержки России".

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам Ринкевичса, в последнее время некоторые решения прокуратуры "вызывают много вопросов".

"Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным", – отметил президент Латвии.

Pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus. Esmu lūdzis informāciju prokuratūrai par šo gadījumu un plānoju drīzumā tikties ar ģenerālprokuroru. Jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam https://t.co/EzgXJRsLNV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2023

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Отмечается, что с 2017 по ноябрь 2022 года обвиняемый оказывал "интеллектуальную и физическую" поддержку России, исходя из личных и корыстных мотивов.

Сообщается, что тот признал свою вину и выразил сожаление, полностью согласившись с объемом и правовой квалификацией преступления, которое ему инкриминируют.