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Президент Латвии требует объяснить штраф в 15 тысяч евро гражданину за поддержку РФ

Четверг, 13 июля 2023, 17:51

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил прокуратуру объяснить размер штрафа в 15 тысяч евро, который гражданин страны получил за "незаконное предоставление интеллектуальной и физической поддержки России".

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам Ринкевичса, в последнее время некоторые решения прокуратуры "вызывают много вопросов".

"Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором. Любое решение должно быть юридическим, справедливым, обоснованным и понятным", – отметил президент Латвии.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Отмечается, что с 2017 по ноябрь 2022 года обвиняемый оказывал "интеллектуальную и физическую" поддержку России, исходя из личных и корыстных мотивов.

Сообщается, что тот признал свою вину и выразил сожаление, полностью согласившись с объемом и правовой квалификацией преступления, которое ему инкриминируют.

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Латвия