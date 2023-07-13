Громадянина Латвії оштрафували на 15 тисяч євро за підтримку РФ
Генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", агентству LETA розповіли в прокуратурі.
Зазначається, що з 2017 по листопад 2022 року обвинувачений надавав "інтелектуальну та фізичну" підтримку Росії, виходячи з особистих і корисливих мотивів.
Повідомляється, що той визнав свою провину і висловив жаль, повністю погодившись з обсягом і правовою кваліфікацією злочину, який йому інкримінують.
Правоохоронці висловили переконання, що обвинувачений знав про "одне із завдань Росії – зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах ЄС, зокрема спрямоване проти державної незалежності, суверенітету, територіальної єдності Латвії, державної влади, державного апарату та національної безпеки в цілому".
Раніше Окружний суд міста Кельн присудив стягнути з уродженки України Олени Колбасникової штраф за схвалення агресії Росії.
Розслідування Reuters визначило Колбасникову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.