Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України, щоб зміцнити свою оборону
Уряд Швеції доручив вивчити досвід війни РФ проти України для того, щоб проаналізувати, як ці дані можуть бути використані у системі оборони країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського Міністерства оборони.
"Збройні сили Швеції, Управління матеріальних засобів оборони та Шведське агентство із захисту та забезпечення готовності населення мають відзвітувати, який досвід можна винести з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і про те, як його можна використати в розбудові шведської оборони", – йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, важливо систематично виносити уроки з війни в Україні для зміцнення власної оборони.
Приклади відповідного досвіду можуть стосуватися навчання українських військових, того, який оперативний і стратегічний досвід можна здобути і як спрацювали різні рішення в галузі постачання.
Раніше повідомлялося, що Швеція і Україна взяли на себе зобов'язання посилити військову співпрацю, домовившись про обмін секретною інформацією і поліпшення поставок оборонного обладнання в майбутньому.