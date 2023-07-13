Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України, щоб зміцнити свою оборону

Уряд Швеції доручив вивчити досвід війни РФ проти України для того, щоб проаналізувати, як ці дані можуть бути використані у системі оборони країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського Міністерства оборони.

"Збройні сили Швеції, Управління матеріальних засобів оборони та Шведське агентство із захисту та забезпечення готовності населення мають відзвітувати, який досвід можна винести з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і про те, як його можна використати в розбудові шведської оборони", – йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, важливо систематично виносити уроки з війни в Україні для зміцнення власної оборони.

Приклади відповідного досвіду можуть стосуватися навчання українських військових, того, який оперативний і стратегічний досвід можна здобути і як спрацювали різні рішення в галузі постачання.

Раніше повідомлялося, що Швеція і Україна взяли на себе зобов'язання посилити військову співпрацю, домовившись про обмін секретною інформацією і поліпшення поставок оборонного обладнання в майбутньому.