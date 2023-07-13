Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины, чтобы укрепить свою оборону

Правительство Швеции поручило изучить опыт войны РФ против Украины для того, чтобы проанализировать, как эти данные могут быть использованы в системе обороны страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

"Вооруженные силы Швеции, Управление материальных средств обороны и Шведское агентство по защите и обеспечению готовности населения должны отчитаться, какой опыт можно вынести из полномасштабного вторжения России в Украину, и о том, как его можно использовать в развитии шведской обороны", – говорится в сообщении.

Как отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон, важно систематически извлекать уроки из войны в Украине для укрепления собственной обороны.

Примеры соответствующего опыта могут касаться обучения украинских военных, того, какой оперативный и стратегический опыт можно получить и как сработали различные решения в области снабжения.

Ранее сообщалось, что Швеция и Украина взяли на себя обязательства усилить военное сотрудничество, договорившись об обмене секретной информацией и улучшении поставок оборонного оборудования в будущем.