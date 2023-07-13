Байден: Україна стане членом НАТО, але не під час війни

Президент США Джо Байден підтвердив, що не вважає можливим приєднання України до НАТО під час війни.

Про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми – у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни", – сказав Байден.

Він також дав зрозуміти, що зараз стоїть питання не про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться.

"Тож це не про те, повинні вони приєднатися чи ні. Це про те, коли вони можуть приєднатися. І вони приєднаються до НАТО", – сказав президент США.

Байден також заявив, що президент Путін може зупинити війну "хоч завтра".

"Путін уже програв війну. Путін має справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити? Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу… Для нього немає можливості виграти війну в Україні", – заявив президент США.

Байден також вважає, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії.

Напередодні у Вільнюсі Байден сказав українському президенту Володимиру Зеленському, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України в НАТО.