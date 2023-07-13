Байден не думає, що війна триватиме роками

Президент США Джо Байден вважає, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії.

Про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну", – сказав Байден.

Водночас він сказав, що не може передбачити, як закінчиться війна.

"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – сказав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами.

Байден також заявив, що президент Путін вже програв війну.

"Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – сказав Байден

Напередодні, виступаючи у Литві, Байден заявив, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну, і пообіцяв, що підтримка України не похитнеться.

Байден також підтвердив, що розмірковує над рішенням надати Україні далекобійні ракети ATACMS.