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Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова

П'ятниця, 14 липня 2023, 14:20

Українську письменницю Оксану Забужко, а також режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова нагородять орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Франції в Україні у Twitter.

Зазначається, що у п’ятницю посол Франції в Україні від імені президента Еммануеля Макрона вручить відзнаки Забужко і Сенцову в саду Святої Софії.

Крім того, як повідомляє CNN, посмертно орденом Почесного легіону був нагороджений французький відеожурналіст AFP Арман Сольден, який загинув у травні цього року під час запеклих боїв в районі Бахмута.

Орден Почесного легіону вважається найвищою національною нагородою Франції і вручається за військові та цивільні заслуги.

Нагадаємо, 6 липня до Дня державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

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Франція