Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова

Українську письменницю Оксану Забужко, а також режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова нагородять орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Франції в Україні у Twitter.

Зазначається, що у п’ятницю посол Франції в Україні від імені президента Еммануеля Макрона вручить відзнаки Забужко і Сенцову в саду Святої Софії.

En ce jour de Fête Nationale dans les jardins de la Ste-Sophie, @EdePoncins a l’honneur de remettre au nom du Président 🇫🇷 @EmmanuelMacron , les insignes de l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Oksana Zaboujko et Oleg Sentsov, personnalités emblématiques et éminentes 🇺🇦. pic.twitter.com/uVm7HoeAGm — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) July 14, 2023

Крім того, як повідомляє CNN, посмертно орденом Почесного легіону був нагороджений французький відеожурналіст AFP Арман Сольден, який загинув у травні цього року під час запеклих боїв в районі Бахмута.

Орден Почесного легіону вважається найвищою національною нагородою Франції і вручається за військові та цивільні заслуги.

Нагадаємо, 6 липня до Дня державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.