Макрон наградил орденом Почетного легиона Забужко и Сенцова

Украинскую писательницу Оксану Забужко, а также режиссера и военнослужащего ВСУ Олега Сенцова наградят орденом Почетного легиона – высшей наградой во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Украине в Twitter.

Отмечается, что в пятницу посол Франции в Украине Этьен де Понсен от имени президента Эммануэля Макрона вручит награды Забужко и Сенцову в саду Святой Софии.

En ce jour de Fête Nationale dans les jardins de la Ste-Sophie, @EdePoncins a l’honneur de remettre au nom du Président 🇫🇷 @EmmanuelMacron , les insignes de l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Oksana Zaboujko et Oleg Sentsov, personnalités emblématiques et éminentes 🇺🇦. pic.twitter.com/uVm7HoeAGm — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) July 14, 2023

Кроме того, как сообщает CNN, посмертно орденом Почетного легиона был награжден французский видеожурналист AFP Арман Сольден, который погиб в мае этого года во время ожесточенных боев в районе Бахмута.

Орден Почетного легиона считается высшей национальной наградой Франции и вручается за военные и гражданские заслуги.

Напомним, 6 июля ко Дню государственности Литвы президент Гитанас Науседа наградил орденами премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.