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Макрон наградил орденом Почетного легиона Забужко и Сенцова

Пятница, 14 июля 2023, 14:20

Украинскую писательницу Оксану Забужко, а также режиссера и военнослужащего ВСУ Олега Сенцова наградят орденом Почетного легиона – высшей наградой во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Украине в Twitter.

Отмечается, что в пятницу посол Франции в Украине Этьен де Понсен от имени президента Эммануэля Макрона вручит награды Забужко и Сенцову в саду Святой Софии.

Кроме того, как сообщает CNN, посмертно орденом Почетного легиона был награжден французский видеожурналист AFP Арман Сольден, который погиб в мае этого года во время ожесточенных боев в районе Бахмута.

Орден Почетного легиона считается высшей национальной наградой Франции и вручается за военные и гражданские заслуги.

Напомним, 6 июля ко Дню государственности Литвы президент Гитанас Науседа наградил орденами премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

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Франция