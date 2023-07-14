У Білорусі заявили, що "вагнерівці" вже в країні і тренують тероборону

Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.

Про це йдеться у повідомленні білоруського міністерства в Telegram, пише "Європейська правда".

За словами білоруського відомства, під Осиповичами зараз проходять заняття із підрозділами територіальних військ.

"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК "Вагнер", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко раніше заявляв, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.

Помічник міністра оборони Білорусі генерал-майор Леонід Касинський розповідав, що табір у районі Осиповичів – це літній табір, побудований у взаємодії з органами місцевої влади. Цей табір, за його словами, розгортався для тренування як військових, так і представників цивільної адміністрації.

Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.

6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина