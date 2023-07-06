Лукашенко: Пригожин не в Білорусі, "вагнерівців" треба задіяти "для оборони"
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що наразі на території країни немає ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина
Про це, як пише "Європейська правда", Лукашенко 6 липня заявив під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ, його цитує білоруське державне агентство BELTA.
"Що стосується Євгенія Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці...? Може, зранку в Москву поїхав...", – сказав Лукашенко.
Щодо "вагнерівців" та їхнього місця перебування, він сказав, що бойовики ще також не прибули у Білорусь.
"Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення", – заявив Лукашенко.
Він також дав зрозуміти, що домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає.
"Будуть вони в Білорусі чи не будуть, у якій кількості – найближчим часом ми розберемося. Ми ховати цю інформацію не будемо. Ми обов'язково поінформуємо про наші подальші взаємини з цим підрозділом", – запевнив Лукашенко.
Він заявив, що сили "вагнерівців" у Білорусі можуть бути використані "для оборони держави" – такою є умова їхнього розміщення.
"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Ба більше, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", – сказав Лукашенко.
За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.
Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.
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