В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" уже в стране и тренируют тероборону

Министерство обороны Беларуси сообщило о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на территории страны, заявив, что они обучают войска территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении белорусского министерства в Telegram, пишет "Европейская правда".

По словам белорусского ведомства, под Осиповичами сейчас проходят занятия с подразделениями территориальных войск.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовали еще в советское время", в частности под Осиповичами.

Помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский рассказывал, что лагерь в районе Осиповичей – это летний лагерь, построенный во взаимодействии с органами местной власти. Этот лагерь, по его словам, разворачивался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации.

Лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин был сослан в Беларусь после того, как он прекратил свое вооруженное восстание в прошлом месяце.