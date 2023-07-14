Партія влади Грузії розраховує правити ще два терміни
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" розраховує управляти країною ще щонайменше вісім років після парламентських виборів наступного року.
Про це заявив генсек партії, мер Тбілісі Каха Каладзе, пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Каладзе переконаний, що "Грузинська мрія" має найбільшу підтримку населення Грузії.
"Я впевнений, що 2024 року "Грузинська мрія" переможе з переконливим, дуже великим результатом. Я впевнений, що ми виграємо вибори в органи місцевого самоврядування 2025 року і парламентські вибори 2028 року", – сказав Каладзе.
Каладзе відповідав на запитання щодо шансів опозиції на майбутніх парламентських виборах.
У ЗМІ раніше з'явилася інформація про те, що кандидатом у прем'єр-міністри від найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку заснував експрезидент Міхеїл Саакашвілі, може стати лідер "Стратегії Агмашенебелі" Грігол Вашадзе. У ЄНР цю інформацію спростували. Вашадзе разом із прихильниками вийшов з ЄНР після партійного конфлікту і заснував свою партію.
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