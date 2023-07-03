Парламент Грузії посилив контроль над ЦВК, подолавши вето президентки

Грузинський парламент у понеділок більшістю голосів схвалив поправки до виборчого кодексу, які збільшують його контроль над Центральною виборчою комісією, подолавши вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Для голосування було скликано позачергове засідання парламенту Грузії, оскільки його весняна сесія завершилась минулого тижня.

Спершу депутати відхилили пропозиції президентки Грузії до проєкту змін до виборчого кодексу: їх підтримали 22 парламентарі, проти проголосували 33.

Після закінчення процедури голосування грузинські депутати знову проголосували за поправки до Виборчого кодексу, які парламент схвалив 78 голосами проти 14.

Нагадаємо, поправки до виборчого кодексу парламент Грузії схвалив 13 червня. Вони передбачають, що кандидатури на посаду голови та членів Центральної виборчої комісії Грузії висуватиме спікер парламенту, а не президент, і призначатимуться вони простою більшістю.

Зурабішвілі наклала вето на поправки, пояснивши, що вони "збільшують ризик поляризації" країни, що викликало невдоволення правлячої партії "Грузинська мрія".