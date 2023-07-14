Партия власти Грузии рассчитывает править еще два срока

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" рассчитывает управлять страной еще как минимум восемь лет после парламентских выборов в следующем году.

Об этом заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Каладзе убежден, что "Грузинская мечта" имеет наибольшую поддержку населения Грузии.

"Я уверен, что в 2024 году "Грузинская мечта" победит с убедительным, очень большим результатом. Я уверен, что мы выиграем выборы в органы местного самоуправления 2025 года и парламентские выборы 2028 года", – сказал Каладзе.

Каладзе отвечал на вопросы относительно шансов оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

В СМИ ранее появилась информация о том, что кандидатом в премьер-министры от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую основал экс-президент Михеил Саакашвили, может стать лидер "Стратегии Агмашенебели" Григол Вашадзе. В ЕНД эту информацию опровергли. Вашадзе вместе со сторонниками вышел из ЕНД после партийного конфликта и основал свою партию.

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О том, куда направляется Грузия и неизбежно ли попадание в "объятия" Кремля, читайте в статье Разворот Тбилиси: как Грузия теряла прозападный курс и стал ли этот процесс необратимым.