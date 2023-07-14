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ЄС оголосив попередження Угорщині через "амністію" торговців людьми

П'ятниця, 14 липня 2023, 22:29

Європейська комісія у п’ятницю вирішила розпочати так звану процедуру порушення щодо Угорщини у зв’язку з її звільненням з-під ув’язнення засуджених за торгівлю людьми через переповнені в’язниці.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Єврокомісія дійшла висновку, що рішення угорського уряду звільняти під певні умови торговців людьми з-під ув’язнення порушує Директиву ЄС про ефективні санкції за правопорушення, пов’язані зі сприянням незаконному в’їзду.

Угорщина відпустила 777 іноземців, засуджених за торгівлю людьми, через переповнені в'язниці

Після початку процедури Будапешт має два місяці на усунення порушень, інакше ж Єврокомісія може ухвалити більш серйозні санкції  – від позову до Суду ЄС до фінансових кроків.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Угорщина прийняла урядову постанову, яка передбачає заміну покарання у вигляді позбавлення волі, пов'язаного зі злочинами, пов'язаними з незаконним ввезенням мігрантів, на "реінтеграційне ув'язнення".

Це означає, що засуджені особи звільняються з ув’язнення, навіть якщо вони могли б відбути лише незначний термін покарання, а потім зобов'язані протягом 72 годин виїхати в країну їхнього колишнього постійного проживання або громадянства.

Угорщина пояснювала, що в її в'язницях утримуються 2600 людей із 73 країн, що становить 13% від загальної кількості ув'язнених, і це коштує платникам податків величезних витрат.

Цей крок викликав протест із боку сусідньої Австрії, яка є головним пунктом призначення для нелегальних мігрантів, що прямують із Балкан через Угорщину. Відень заявив, що розглядає звільнення торговців людьми як загрозу безпеці.

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