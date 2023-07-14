ЄС оголосив попередження Угорщині через "амністію" торговців людьми

Європейська комісія у п’ятницю вирішила розпочати так звану процедуру порушення щодо Угорщини у зв’язку з її звільненням з-під ув’язнення засуджених за торгівлю людьми через переповнені в’язниці.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Єврокомісія дійшла висновку, що рішення угорського уряду звільняти під певні умови торговців людьми з-під ув’язнення порушує Директиву ЄС про ефективні санкції за правопорушення, пов’язані зі сприянням незаконному в’їзду.

Після початку процедури Будапешт має два місяці на усунення порушень, інакше ж Єврокомісія може ухвалити більш серйозні санкції – від позову до Суду ЄС до фінансових кроків.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Угорщина прийняла урядову постанову, яка передбачає заміну покарання у вигляді позбавлення волі, пов'язаного зі злочинами, пов'язаними з незаконним ввезенням мігрантів, на "реінтеграційне ув'язнення".

Це означає, що засуджені особи звільняються з ув’язнення, навіть якщо вони могли б відбути лише незначний термін покарання, а потім зобов'язані протягом 72 годин виїхати в країну їхнього колишнього постійного проживання або громадянства.

Угорщина пояснювала, що в її в'язницях утримуються 2600 людей із 73 країн, що становить 13% від загальної кількості ув'язнених, і це коштує платникам податків величезних витрат.

Цей крок викликав протест із боку сусідньої Австрії, яка є головним пунктом призначення для нелегальних мігрантів, що прямують із Балкан через Угорщину. Відень заявив, що розглядає звільнення торговців людьми як загрозу безпеці.