Угорщина відпустила 777 іноземців, засуджених за торгівлю людьми, через переповнені в'язниці

Угорщина за останні кілька тижнів звільнила 777 іноземців – переважно громадян Сербії, України та Румунії, – засуджених за торгівлю людьми після ухвалення так званою тюремної амністії, спричиненої переповненими в'язницями.

Про це йдеться у відповіді пенітенціарного управління Угорщини (BvOP) на запит Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомило відомство, в угорських в'язницях перебувають 2636 людей, засуджених за торгівлю людьми, з яких 808 – іноземні громадяни, які мають право на звільнення.

"Ув'язнення іноземних громадян обходиться угорським в'язницям у мільярди форинтів щороку", – йдеться у відповіді пресслужби BvOP на запит.

Там додали, що звільнені іноземці, які не покинуть територію Угорщини протягом 72 годин і будуть спіймані поліцією, повинні будуть залишитися у в'язниці на весь термін свого покарання.

У квітні, посилаючись на переповненість в'язниць, уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана видав указ, що дозволяє звільняти іноземних громадян, засуджених за контрабанду людей, за умови, що вони покинуть Угорщину протягом трьох днів.

Цей крок викликав протест із боку сусідньої Австрії, яка є головним пунктом призначення для нелегальних мігрантів, що прямують із Балкан через Угорщину. Відень заявив, що розглядає звільнення торговців людьми як загрозу безпеці.

Для багатьох мігрантів угорський маршрут залишається привабливим, незважаючи на посилені патрулі прикордонної поліції та паркан, який Угорщина збудувала після міграційної кризи в ЄС у 2015 році.

Опинившись в Угорщині, мігранти можуть перетинати відкриті кордони Шенгенської зони до багатших країн ЄС, як-то Австрія чи Німеччина.