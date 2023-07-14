ЕС объявил предупреждение Венгрии из-за "амнистии" торговцев людьми

Европейская комиссия в пятницу решила начать так называемую процедуру нарушения в отношении Венгрии в связи с ее освобождением из-под заключения осужденных за торговлю людьми из-за переполненных тюрем.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Еврокомиссия пришла к выводу, что решение венгерского правительства освобождать под определенные условия торговцев людьми из-под заключения нарушает Директиву ЕС об эффективных санкциях за правонарушения, связанные с содействием незаконному въезду.

После начала процедуры Будапешт имеет два месяца на устранение нарушений, иначе же Еврокомиссия может принять более серьезные санкции – от иска в Суд ЕС до финансовых шагов.

Напомним, в апреле 2023 года Венгрия приняла правительственное постановление, которое предусматривает замену наказания в виде лишения свободы, связанного с преступлениями, связанными с незаконным ввозом мигрантов, на "реинтеграционное заключение".

Это означает, что осужденные лица освобождаются из заключения, даже если они могли бы отбыть лишь незначительный срок наказания, а затем обязаны в течение 72 часов выехать в страну их прежнего постоянного проживания или гражданства.

Венгрия объясняла, что в ее тюрьмах содержатся 2600 человек из 73 стран, что составляет 13% от общего числа заключенных, и это стоит налогоплательщикам огромных расходов.

Этот шаг вызвал протест со стороны соседней Австрии, которая является главным пунктом назначения для нелегальных мигрантов, следующих с Балкан через Венгрию. Вена заявила, что рассматривает освобождение торговцев людьми как угрозу безопасности.