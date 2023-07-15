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Велоперегони Тур де Франс зупиняли через масштабне падіння пелотону

Субота, 15 липня 2023, 15:02

Відомі велоперегони Тур де Франс довелося призупиняти після масштабного падіння спортсменів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався буквально за кілька кілометрів після старту – пелотону довелося зупинитися через падіння багатьох учасників. На землі опинилися близько 20 спортсменів.

 

Один з учасників після того одразу вибув зі змагань, ще один, із серйозною травмою ноги, згодом теж ухвалив таке рішення. 

У цей день змагань велоспортсмени продовжують їхати через Альпи, з великим набором висоти. 

У 2023 році Тур де Франс стартував 1 липня з Більбао і фінішує 23 липня у Парижі. 

Нагадаємо, у 2021 році велике колективне падіння на Тур де Франс спричинила вболівальниця, яка розмахувала картонним плакатом на шляху спортсменів. Внаслідок аварії одному велосипедисту довелося повністю покинути тур, а ще вісім отримали травми.

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