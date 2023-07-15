Велоперегони Тур де Франс зупиняли через масштабне падіння пелотону
Відомі велоперегони Тур де Франс довелося призупиняти після масштабного падіння спортсменів.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Інцидент стався буквально за кілька кілометрів після старту – пелотону довелося зупинитися через падіння багатьох учасників. На землі опинилися близько 20 спортсменів.
Один з учасників після того одразу вибув зі змагань, ще один, із серйозною травмою ноги, згодом теж ухвалив таке рішення.
#TDF2023 | ❌ CHUTE MASSIVE DANS LE PELOTON !— francetvsport (@francetvsport) July 15, 2023
🚑 La course est neutralisée, plusieurs coureurs semblent assez touchés. Antonio Pedrero (Movistar) a abandonné.
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У цей день змагань велоспортсмени продовжують їхати через Альпи, з великим набором висоти.
У 2023 році Тур де Франс стартував 1 липня з Більбао і фінішує 23 липня у Парижі.
Нагадаємо, у 2021 році велике колективне падіння на Тур де Франс спричинила вболівальниця, яка розмахувала картонним плакатом на шляху спортсменів. Внаслідок аварії одному велосипедисту довелося повністю покинути тур, а ще вісім отримали травми.