Велогонку Тур де Франс останавливали из-за масштабного падения пелотона

Известные велогонки Тур де Франс пришлось приостанавливать после масштабного падения спортсменов.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел буквально через несколько километров после старта – пелотону пришлось остановиться из-за падения многих участников. На земле оказались около 20 спортсменов.

Один из участников после того выбыл из соревнований, еще один, с серьезной травмой ноги, вскоре тоже принял такое решение.

#TDF2023 | ❌ CHUTE MASSIVE DANS LE PELOTON !



🚑 La course est neutralisée, plusieurs coureurs semblent assez touchés. Antonio Pedrero (Movistar) a abandonné.



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В этот день соревнований велоспортсмены продолжают ехать через Альпы, с большим набором высоты.

В 2023 году Тур де Франс стартовал 1 июля из Бильбао и финиширует 23 июля в Париже.

Напомним, в 2021 году большое коллективное падение на Тур де Франс вызвала болельщица, которая размахивала картонным плакатом на пути спортсменов. В результате аварии одному велосипедисту пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь получили травмы. Суд оштрафовал женщину на 1200 евро.