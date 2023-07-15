Велогонку Тур де Франс останавливали из-за масштабного падения пелотона
Известные велогонки Тур де Франс пришлось приостанавливать после масштабного падения спортсменов.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел буквально через несколько километров после старта – пелотону пришлось остановиться из-за падения многих участников. На земле оказались около 20 спортсменов.
Один из участников после того выбыл из соревнований, еще один, с серьезной травмой ноги, вскоре тоже принял такое решение.
#TDF2023 | ❌ CHUTE MASSIVE DANS LE PELOTON !— francetvsport (@francetvsport) July 15, 2023
🚑 La course est neutralisée, plusieurs coureurs semblent assez touchés. Antonio Pedrero (Movistar) a abandonné.
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В этот день соревнований велоспортсмены продолжают ехать через Альпы, с большим набором высоты.
В 2023 году Тур де Франс стартовал 1 июля из Бильбао и финиширует 23 июля в Париже.
Напомним, в 2021 году большое коллективное падение на Тур де Франс вызвала болельщица, которая размахивала картонным плакатом на пути спортсменов. В результате аварии одному велосипедисту пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь получили травмы. Суд оштрафовал женщину на 1200 евро.