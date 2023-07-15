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Акція у Стокгольмі, де планували палити Біблію і Тору, минула без спалення книг

Субота, 15 липня 2023, 19:03

Чоловік, який планував провести у Стокгольмі акцію зі спаленням Біблії і Тори у відповідь на такі дії з Кораном, в останній момент заявив, що хотів лише привернути увагу, але не мав наміру палити священні книги. 

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

На місці акції чоловік, за даними AFP – 32-річний мусульманин родом із Сирії, кинув запальничку на землю, заявивши, що вона йому не потрібна.

Він пояснив, що початковою його ідеєю було у такий спосіб засудити дії тих, хто вдається до спалення Корану, та заявити, що свобода слова має якісь межі. 

"Я ніколи не задумував палити якісь книги… Я хочу продемонструвати, що ми маємо поважати одне одного", – заявив він. 

Нагадаємо, поліція дала дозвіл на акцію. Анонсована подія викликала шквал критики з боку Ізраїлю.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. 

На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.

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Швеція