Акція у Стокгольмі, де планували палити Біблію і Тору, минула без спалення книг
Чоловік, який планував провести у Стокгольмі акцію зі спаленням Біблії і Тори у відповідь на такі дії з Кораном, в останній момент заявив, що хотів лише привернути увагу, але не мав наміру палити священні книги.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
На місці акції чоловік, за даними AFP – 32-річний мусульманин родом із Сирії, кинув запальничку на землю, заявивши, що вона йому не потрібна.
Він пояснив, що початковою його ідеєю було у такий спосіб засудити дії тих, хто вдається до спалення Корану, та заявити, що свобода слова має якісь межі.
"Я ніколи не задумував палити якісь книги… Я хочу продемонструвати, що ми маємо поважати одне одного", – заявив він.
Нагадаємо, поліція дала дозвіл на акцію. Анонсована подія викликала шквал критики з боку Ізраїлю.
Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.
На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.