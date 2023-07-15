Акция в Стокгольме, где планировали жечь Библию и Тору, прошла без сожжения книг

Мужчина, который планировал провести в Стокгольме акцию с сожжением Библии и Торы в ответ на такие действия с Кораном, в последний момент заявил, что хотел лишь привлечь внимание, но не намеревался жечь священные книги.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

На месте акции мужчина, по данным AFP – 32-летний мусульманин родом из Сирии, бросил зажигалку на землю, заявив, что она ему не нужна.

Он пояснил, что первоначальной его идеей было таким образом осудить действия тех, кто прибегает к сожжению Корана, и заявить, что свобода слова имеет какие-то пределы.

"Я никогда не задумывал жечь какие-то книги... Я хочу продемонстрировать, что мы должны уважать друг друга", – заявил он.

Напомним, полиция дала разрешение на акцию. Анонсированное событие вызвало шквал критики со стороны Израиля.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.