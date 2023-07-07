Швеція може заборонити спалення Корану

Уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг на тлі минулих таких акцій, які викликали широкий міжнародний резонанс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив виданню Aftonbladet міністр юстиції скандинавської країни Гуннар Строммер.

Зазначається, що шведський уряд аналізує ситуацію і вирішує, чи потрібно змінювати закон.

"Ми повинні запитати себе, чи є нинішні норми правильними, або є підстави їх переглянути", – заявив Строммер.

За словами міністр юстиції країни, Швеція стала "пріоритетною мішенню" для атак терористів у зв'язку зі спаленнями Корану.

"Ми бачили арешти в Швеції за підозрою в підготовці терористичного злочину, а також арешти в Німеччині за підозрою в підготовці терористичного злочину проти Швеції в контексті цього. Ми також бачимо, що спалення Корану, яке відбулося минулого тижня, породило загрози для нашої внутрішньої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, днями у Швеції надійшли ще дві заявки на проведення акцій зі спаленням Корану.

Попередня така акція минулого тижня спровокувала обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

МЗС Швеції на вихідних опублікувало заяву, де описало акції зі спаленням Корану як ісламофобські. Акцію засудив також ЄС.