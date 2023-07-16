Поляки хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії

Більшість поляків виступають за те, щоб українська влада дозволила необмежені ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це свідчать результати опитування SW Research для Rzeczpospolita.

Учасників опитування запитали, чи, на їхню думку, українська влада повинна погодитися на необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.

На це питання відповіли "так" 64,7% респондентів.

Відповідь "ні" дали 9,3% респондентів.

26% респондентів не мають думки з цього приводу.

При цьому 75% людей старше 50 років хочуть необмеженої ексгумації.

"За згоду на необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії частіше виступають чоловіки (74%) та люди, старші 50 років (75%). Майже 8 з 10 осіб з доходом понад 5 000 злотих вважають, що українська влада повинна дозволити необмежену ексгумацію жертв Волинської різанини (76%). Трохи більше 7 з 10 мешканців міст з населенням 200 000-499 000 (72%) та міст з населенням 20 000-99 000 (71%) дотримуються такої ж думки", – коментує результати опитування Малгожата Бодзон, старший менеджер проєктів SW Research.

Нагадаємо, очільники Міністерств культури Польщі та України – Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко – спільно вшанували пам’ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.

Минулої неділі президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.