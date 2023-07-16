Поляки хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии

Большинство поляков выступают за то, чтобы украинские власти разрешили неограниченные эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita.

Участников опроса спросили, должны ли, по их мнению, украинские власти согласиться на неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.

На этот вопрос ответили "да" 64,7% респондентов.

Ответ "нет" дали 9,3% респондентов.

26% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

При этом 75% людей старше 50 лет хотят неограниченной эксгумации.

"За согласие на неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии чаще выступают мужчины (74%) и люди старше 50 лет (75%). Почти 8 из 10 человек с доходом более 5 000 злотых считают, что украинская власть должна позволить неограниченную эксгумацию жертв Волынской резни (76%). Чуть больше 7 из 10 жителей городов с населением 200 000-499 000 (72%) и городов с населением 20 000-99 000 (71%) придерживаются такого же мнения", – комментирует результаты опроса Малгожата Бодзон, старший менеджер проектов SW Research.

Напомним, руководители Министерств культуры Польши и Украины – Петр Глинский и Александр Ткаченко – совместно почтили память "всех невинных жертв Волынской трагедии" к ее 80-й годовщине.

В минувшее воскресенье президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.