Уряд Фінляндії включив до своєї програми послаблення в алкогольній політиці

Уряд Фінляндії хоче дозволити лікеро-горілчаним заводам і мікропивоварням продавати спиртні напої безпосередньо споживачам – сьогодні міцні спиртні напої може продавати тільки компанія Alko.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Пункт про послаблення в алкогольній політиці включили до нової урядової програми. Таким чином, у майбутньому невеликі лікеро-горілчані заводи зможуть продавати міцні алкогольні напої, як-от джин і віскі.

Мікропивоварням і виноробним компаніям уже дозволено продавати свої напої безпосередньо зі своїх виробничих майданчиків.

Невеликі виробники міцних напоїв привітали наміри уряду.

"Це абсолютно неймовірно для фінської алкогольної культури та малих підприємств сектору", – прокоментував Міко Хейніля, який є одним із засновників винокурної компанії Kyrö.

Valamon Luostarin Tislaamo, The Helsinki Distilling Company, Kyrö Distillery Company та інші фінські винокурні вже багато років лобіюють дозвіл на прямі продажі.

"Ми б могли продавати продукцію безпосередньо споживачам, як це прийнято в інших країнах світу. Це виведе Фінляндію на міжнародний рівень", – зазначив Мікко Мюккянен, виконавчий директор і засновник Helsinki Distilling Company.

За даними опитувань, більшість громадян Фінляндії підтримують рішення дозволити продаж алкогольних напоїв міцністю більше 5,5% не лише в спеціалізованих крамницях, а і в загальних магазинах і супермаркетах.

Про те, які зміни пропонує новий уряд країни, читайте у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.